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Метинвест направил 17 млн грн на автоматизацию работу дымососов на ММКИ

02.06.21 17:16 , mrpl.city
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В конвертерном цехе меткомбината имени Ильича Группы "Метинвест" установили современную систему автоматического управления (САУ) приводами дымососов. Это позволит снизить потребление электроэнергии и увеличить ресурс электродвигателя и механических приводов. Инвестиции в проект составили 17 млн грн.

Система автоматического управления приводами первого и второго дымососов в конвертерном цехе меткомбината имени Ильича Группы "Метинвест" уже установлена и запущена в работу. Она в автоматическом режиме регулирует частоту вращения рабочего колеса эксгаустера, который собирает газы, в зависимости от технологической операции конвертеров.

Данная система представляет собой аппаратно-программный комплекс на базе ПЛК Siemens и преобразователей частоты Schneider Electric Altivar 1200.

Специалисты меткомбината отмечают, что ее установка позволит снизить величину потребления электроэнергии, а также, в зависимости от нагрузки на электродвигатель, оптимизирует режим его работы, что в значительной степени увеличит ресурс мотора и механических элементов привода. Кроме того, комплекс оборудования САУ выводит на экран технологические параметры работы дымососов и управляет рабочим процессом.

"Автоматизация производственных процессов дает возможность не только объективно контролировать работу агрегатов, но и проводить своевременную комплексную диагностику, тем самым обеспечивая безаварийную работу оборудования", - отметил начальник сектора управления автоматизации меткомбината имени Ильича Группы "Метинвест" Андрей Угальский.

МинПром

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