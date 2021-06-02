Метинвест направил 17 млн грн на автоматизацию работу дымососов на ММКИ

В конвертерном цехе меткомбината имени Ильича Группы "Метинвест" установили современную систему автоматического управления (САУ) приводами дымососов. Это позволит снизить потребление электроэнергии и увеличить ресурс электродвигателя и механических приводов. Инвестиции в проект составили 17 млн грн.
Система автоматического управления приводами первого и второго дымососов в конвертерном цехе меткомбината имени Ильича Группы "Метинвест" уже установлена и запущена в работу. Она в автоматическом режиме регулирует частоту вращения рабочего колеса эксгаустера, который собирает газы, в зависимости от технологической операции конвертеров.
Данная система представляет собой аппаратно-программный комплекс на базе ПЛК Siemens и преобразователей частоты Schneider Electric Altivar 1200.
Специалисты меткомбината отмечают, что ее установка позволит снизить величину потребления электроэнергии, а также, в зависимости от нагрузки на электродвигатель, оптимизирует режим его работы, что в значительной степени увеличит ресурс мотора и механических элементов привода. Кроме того, комплекс оборудования САУ выводит на экран технологические параметры работы дымососов и управляет рабочим процессом.
"Автоматизация производственных процессов дает возможность не только объективно контролировать работу агрегатов, но и проводить своевременную комплексную диагностику, тем самым обеспечивая безаварийную работу оборудования", - отметил начальник сектора управления автоматизации меткомбината имени Ильича Группы "Метинвест" Андрей Угальский.