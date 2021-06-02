Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Австралия ввела антидемпинговые пошлины на стальные трубы из Китая и Южной Кореи

02.06.21 16:54 , Steelland
печать
размер текста:

Австралия с 1 июня ввела предварительные антидемпинговые пошлины в размере 6,2%, 9% и 51,6% на прецизионные стальные трубы и трубки из Китая и Южной Кореи, за исключением Тайваня и Вьетнама.

"Есть достаточные основания для публикации уведомления о демпинговых пошлинах и компенсационных пошлинах в отношении товаров, экспортируемых в Австралию из Китая и из Кореи", - заявила антидемпинговая комиссия.

Предварительные пошлины следуют за заявкой, поданной 31 марта 2020 года Orrcon Manufacturing Pty Ltd., дочерней компанией BlueScope Steel, находящейся в полной собственности.

Комиссия заявила, что представит свои окончательные рекомендации министру промышленности, науки и технологий к 23 июля, после чего «министр затем решит, публиковать ли демпинговую пошлину и уведомление о компенсационной пошлине».

По данным комиссии, объем австралийского рынка металлопродукции в 2019 году составил около 21 500 тонн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:35
Уровень инфляции должен упасть до 6,2% в 2022 году – Шмыгаль
16:16
В Китае хотят сократить 236 млн тонн метмощностей и потратить на это 40 млрд долл.
15:56
За 5 месяцев ЮГОК нарастил выпуск железорудного концентрата
15:36
Промышленные отходы могут стать сырьем для строительства дорог
15:34
Энергоатом ввел в эксплуатацию первую очередь системы технического водоснабжения на ЮУАЭС
15:17
КЖРК выплатит 8,8 млрд грн дивидендов
14:57
НКРЭКУ должна принять меры для борьбы с махинациями на энергорынке – Минэнерго
14:40
Законопроект об экоинспекции не соответствует европейским принципам
14:38
В законопроекте о выбросах нужно указать источник финансирования экомодернизации
14:15
Эксплуатация украинской газотранспортной системы требует в год примерно 1 млрд долл.
14:03
Правительство готово обновить Набсовет Укрзализныци
13:57
CISA просит предприятия черной металлургии укрепить рынок
13:35
НКРЭКУ одобрила сертификацию Укрэнерго как оператора системы передачи европейского образца
13:26
Прожиточный минимум в Украине будут считать по новому
13:17
Украинцы продолжают активно избавляться от долларов
12:58
Металлурги Китая добились снижения потребления энергии на 58%
12:31
Австралийская EMR Capital решила избавиться от медных активов
11:56
В Конгрессе США требуют усиления санкций против Северного потока-2
11:35
Цены на горячекатаную сталь в рулонах в США выросли на 35 долл.
11:16
Новый договор на перевалку руды в порту Южный имеет свои плюсы и минусы – мнение
01.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!