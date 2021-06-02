Промышленные отходы могут стать сырьем для строительства дорог

Если правительство ускорит процесс стандартизации промышленных отходов в качестве стройматериалов для строительства дорог, это поможет сэкономить драгоценные миллиарды и гораздо амбициознее спланировать программу Большого строительства на 2022 год. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.
Политик обратил внимание на то, что в мире сформировался тренд по созданию систем замкнутого цикла обращения с промышленными отходами. В Украине внимание к этому вопросу пока небольшое. По прогнозам экспертов, к 2035 году общие запасы шлаков в нашей стране составят около полумиллиарда тонн. Современные технологии позволяют перерабатывать их в строительные материалы. Поэтому золошлаки следует рассматривать не как проблему, а как потенциальную возможность для бизнеса и государства.
По словам С.Магеры, переработка шлаков решает две важные задачи проблемы. Во-первых, происходит утилизация и снижение объема отходов на отвалах ТЭС, и промпредприятий. Во-вторых, золошлаки гораздо дешевле традиционных строительных материалов, поэтому их использование может снизить себестоимость строительства дорог минимум на 10%. Сэкономленные бюджетные деньги можно потратить на социальные нужды или построить больше дорог.
"Сейчас в Украине ресайклинг золошлаков достигает всего 8%. Практически весь этот объем используется в производстве цемента. Переработать больше промышленных отходов цементные предприятия не могут, так как они достигли максимального уровня ресайклинга при нынешних объемах производства", - отмечает нардеп.
В то же время он подчеркивает, что сегодня в Украине шлаки практически не используются в строительстве дорог. Причина проста: нынешние стандарты дорожного строительства не предусматривают использование золошлаковых материалов. Поэтому невозможно прописать для них так называемые "зеленые" условия тендеров.