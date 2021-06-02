Законопроект об экоинспекции не соответствует европейским принципам Соглашение об ассоциации с ЕС предполагает создание в Украине прозрачных условий в сфере экологического контроля. Вместо этого авторы одноименного законопроекта № 3091 сделали попытку превратить Государственную экологическую инспекцию в коррупционное силовое ведомство, считает народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Никакой прозрачности регулирования сферы экологии в документе и близко нет. Из ГЭИ сделали подобие полицейской структуры, которая может по субъективной причине, не имея никаких документальных доказательств и решения суда, заблокировать работу любого промышленного предприятия. За недопуск инспекции предприятие могут оштрафовать на сумму 1,8-3,6 млн грн. Что считается недопуском, определяет сама ГЭИ", - сказал он.



По словам Д.Шпенова, относительно внеплановых проверок предприятий авторы з/п используют весьма размытые формулировки и широкое толкование. Например, для инициирования такой проверки ГЭИ достаточно будет получить заявление физического лица в произвольной форме. То есть, любой может указать в сторону предприятия и, руководствуясь собственными причинами, заявить, что оно нарушает экологическое законодательство.



"Авторы з/п № 3091 вовсе "забыли" прописать в документе, какую ответственность несет ГЭИ за превышение полномочий. Таким образом, бизнес не может использовать этот нормативно-правовой акт для защиты своих прав. Скажите, какой экологический закон ЕС разрешает безнаказанно третировать бизнес? О каком европейском опыте мы говорим, если инспектору можно практически все, а предпринимателю ничего?!", - говорит народный депутат.



Д.Шпенов выразил убеждение, что таким образом под видом имплементации европейского экологического законодательства в Украине хотят создать коррупционного монстра. "После этого об инвестициях в национальную промышленность можно будет забыть. Кто будет вкладывать в проекты сотни миллионов долларов, если обычный инспектор, которому отказали во взятке, может полностью остановить предприятие? Призываю авторов отозвать з/п № 3091. Он нуждается в полной переработке и внедрении реальных европейских принципов экологического контроля", - подытожил политик.



МинПром



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