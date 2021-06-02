Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

КЖРК выплатит 8,8 млрд грн дивидендов

02.06.21 15:17 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Акционеры ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК) утвердили годовые отчеты о деятельности предприятия в 2013-2020 годах, приняв решение о распределении прибыли общества, в том числе о выплате дивидендов в размере 8,84 млрд грн за указанные периоды. Об этом свидетельствует протокол общего собрания акционеров КЖРК от 28 мая, передает Интерфакс-Украина.

Акционеры также приняли решение об изменении типа общества с ПАО на ЧАО, внесли изменения в устав, провели кадровые перестановки в набсовете, ревизионной комиссии и правлении.

Собрание приняло к сведению, что по состоянию на 31 декабря 2020 года нераспределенная прибыль общества составляла 8,88 млрд грн. При этом приято решение часть нераспределенной прибыли в сумме 43,7 млн грн перечислить в резервный капитала общества.

Как сообщалось, ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК) по итогам 2020 года увеличило чистую прибыль на 7,1% по сравнению с 2019 годом – до 1,7 млрд грн с 1,58 млрд грн.

Предприятие специализируется на подземной добыче железной руды. Производит руду агломерационную с содержимым железа 56-63,5% для производства агломерата, а также руду доменную с содержимым железа 46-50% для производства чугуна.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:36
Промышленные отходы могут стать сырьем для строительства дорог
15:34
Энергоатом ввел в эксплуатацию первую очередь системы технического водоснабжения на ЮУАЭС
14:57
НКРЭКУ должна принять меры для борьбы с махинациями на энергорынке – Минэнерго
14:40
Законопроект об экоинспекции не соответствует европейским принципам
14:38
В законопроекте о выбросах нужно указать источник финансирования экомодернизации
14:15
Эксплуатация украинской газотранспортной системы требует в год примерно 1 млрд долл.
14:03
Правительство готово обновить Набсовет Укрзализныци
13:57
CISA просит предприятия черной металлургии укрепить рынок
13:35
НКРЭКУ одобрила сертификацию Укрэнерго как оператора системы передачи европейского образца
13:26
Прожиточный минимум в Украине будут считать по новому
13:17
Украинцы продолжают активно избавляться от долларов
12:58
Металлурги Китая добились снижения потребления энергии на 58%
12:31
Австралийская EMR Capital решила избавиться от медных активов
11:56
В Конгрессе США требуют усиления санкций против Северного потока-2
11:35
Цены на горячекатаную сталь в рулонах в США выросли на 35 долл.
11:16
Новый договор на перевалку руды в порту Южный имеет свои плюсы и минусы – мнение
11:14
Саудовская Аравия в мае увеличила нефтедобычу до 8,5 млн баррелей в сутки
10:56
В Европе опять подняли вопрос о запрете экспорта лома
10:34
Macarthur Minerals хочет использовать при добыче руды водород
10:18
В Минэкономики рассчитали новые предельные цены на бензин
01.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!