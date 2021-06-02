КЖРК выплатит 8,8 млрд грн дивидендов Акционеры ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК) утвердили годовые отчеты о деятельности предприятия в 2013-2020 годах, приняв решение о распределении прибыли общества, в том числе о выплате дивидендов в размере 8,84 млрд грн за указанные периоды. Об этом свидетельствует протокол общего собрания акционеров КЖРК от 28 мая, передает Интерфакс-Украина.



Акционеры также приняли решение об изменении типа общества с ПАО на ЧАО, внесли изменения в устав, провели кадровые перестановки в набсовете, ревизионной комиссии и правлении.



Собрание приняло к сведению, что по состоянию на 31 декабря 2020 года нераспределенная прибыль общества составляла 8,88 млрд грн. При этом приято решение часть нераспределенной прибыли в сумме 43,7 млн грн перечислить в резервный капитала общества.



Как сообщалось, ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК) по итогам 2020 года увеличило чистую прибыль на 7,1% по сравнению с 2019 годом – до 1,7 млрд грн с 1,58 млрд грн.



Предприятие специализируется на подземной добыче железной руды. Производит руду агломерационную с содержимым железа 56-63,5% для производства агломерата, а также руду доменную с содержимым железа 46-50% для производства чугуна.



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