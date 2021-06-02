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НКРЭКУ должна принять меры для борьбы с махинациями на энергорынке – Минэнерго

02.06.21 14:57 , РБК Украина
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Министерство энергетики призвало регулятор НКРЭКУ безотлагательно принять меры для прекращения махинаций на энергетическом рынке, которые угрожают безопасности энергоснабжения. Об этом говорится в сообщении министерства.

"С целью устранения угрозы нарушения безопасности снабжения электрической энергии просим на ближайшем заседании НКРЭКУ рассмотреть поданные участниками рынка предложения по урегулированию проблемных вопросов функционирования рынка электрической энергии", - говорится в письме Минэнерго, опубликованном на сайте ведомства.

В Минэнерго отметили, что на оптовом рынке электрической энергии сложилась критическая ситуация с ценообразованием, что потенциально создает угрозу безопасности поставки электрической энергии потребителям, стабильному прохождению осенне-зимнего периода и, в перспективе, создает риски для синхронизации энергосистемы Украины с европейскими системами ENTSO-E.

В министерстве сообщили, что 1 июня состоялось совещание с представителями всех крупных производителей, системного оператора, государственных компаний и НКРЭКУ, на которой были согласованы неотложные шаги для стабилизации ситуации.

Напомним, Минэнерго призвало НКРЭКУ принять согласованный комплекс решений, которые позволили бы прекратить махинации на энергорынке и стабилизировать ситуацию.

Это введение временного запрета трейдерам спекулировать на рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке, верификации источников и объемов происхождения электроэнергии, пересмотр методику установления предельных цен, введение запрета заявлять цены ниже себестоимости самой дешевой атомной энергии и тому подобное.

Однако на следующий день, 2 июня, НКРЭКУ на открытом заседании отвергло предложения министерства, проигнорировав письмо министра Германа Галущенко.

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что НКРЭКУ не поддерживает такие предложения и примет свое решение отслеживать возможные махинации в ручном режиме.

МинПром

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