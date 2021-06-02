Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Правительство готово обновить Набсовет Укрзализныци

02.06.21 14:03
печать
размер текста:

Кабинет министров согласился с доводами Временной следственной комиссии ВРУ о неэффективности работы Наблюдательного совета "Укрзализныци", сообщил народный депутат Сергей Магера.

В скором времени состоится отставка членов НС в полном составе и будет объявлен конкурс на замещение вакантных должностей. В свою очередь новый состав НС должен будет избрать новое правление компании.

"С аргументами ВСК трудно не согласиться. По итогам 2020 года "УЗ" показала рекордные убытки в размере 11,9 млрд грн. Правление и НС не раз принимали потенциально коррупционные решения. Например, кредит в 206 млн долл перед российским "Сбербанком", реструктуризированный под 12% вместо рыночных 5%. В результате ж/д монополист вынужден переплачивать за обслуживание долга более 14 млн долл в год. По факту судьба украинской ж/д отрасли оказалась в руках у государственного банка РФ", - отметил С.Магера.

Нардеп отметил, что юридически Наблюдательный совет не принимает прямых управленческих решений, но может заблокировать любое решение правления, которое считает неэффективным. "Такой баланс полномочий был задуман для того, чтобы контролировать действия правления. Однако нынешний состав НС использовал свою власть для развала компании. Сначала НС запретил правлению проводить любую реорганизацию "УЗ", тем самым заблокировав реформу, начатую Кабмином и Мининфраструктуры", - сказал он.

"Затем за три первых месяца 2021 года несколькими решениями сорвал масштабную инвестиционную программу "Укрзализныци" на сумму 27 млрд грн. Это сильно ударило по смежным отраслям, таким как металлургия и машиностроение. Ведь, формируя производственные планы на этот год, они закладывали свое участие в программе обновления подвижного состава и инфраструктуры "УЗ", - добавил С.Магера.

Нардеп считает правильным решение об отставке НС "УЗ". "Жаль, что правительство не сделало этого раньше. Упущено много времени и возможностей. Надеюсь, что новое правление и новый Наблюдательный совет компании продолжат начатую реформу "Укрзализныци", от успешности которой зависит не только судьба самого монополиста, но и всей ж/д отрасли", - резюмировал политик.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:36
Промышленные отходы могут стать сырьем для строительства дорог
15:34
Энергоатом ввел в эксплуатацию первую очередь системы технического водоснабжения на ЮУАЭС
15:17
КЖРК выплатит 8,8 млрд грн дивидендов
14:57
НКРЭКУ должна принять меры для борьбы с махинациями на энергорынке – Минэнерго
14:40
Законопроект об экоинспекции не соответствует европейским принципам
14:38
В законопроекте о выбросах нужно указать источник финансирования экомодернизации
14:15
Эксплуатация украинской газотранспортной системы требует в год примерно 1 млрд долл.
13:57
CISA просит предприятия черной металлургии укрепить рынок
13:35
НКРЭКУ одобрила сертификацию Укрэнерго как оператора системы передачи европейского образца
13:26
Прожиточный минимум в Украине будут считать по новому
13:17
Украинцы продолжают активно избавляться от долларов
12:58
Металлурги Китая добились снижения потребления энергии на 58%
12:31
Австралийская EMR Capital решила избавиться от медных активов
11:56
В Конгрессе США требуют усиления санкций против Северного потока-2
11:35
Цены на горячекатаную сталь в рулонах в США выросли на 35 долл.
11:16
Новый договор на перевалку руды в порту Южный имеет свои плюсы и минусы – мнение
11:14
Саудовская Аравия в мае увеличила нефтедобычу до 8,5 млн баррелей в сутки
10:56
В Европе опять подняли вопрос о запрете экспорта лома
10:34
Macarthur Minerals хочет использовать при добыче руды водород
10:18
В Минэкономики рассчитали новые предельные цены на бензин
01.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!