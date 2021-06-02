Прожиточный минимум в Украине будут считать по новому Верховная Рада приняла за основу законопроект №3515 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения", документ поддержали 253 народных депутата.



Как отмечает пресс-служба парламента, целью законопроекта является обеспечение конституционного права граждан на достаточный жизненный уровень путем введения новой методологии расчета прожиточного минимума, на базе которого устанавливаются основные государственные социальные гарантии и социальные выплаты, которые являются главным источником существования человека.



Так, законопроект предлагает изменить определение прожиточного минимума, установив, что это приемлемый уровень затрат, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу. Определять размер прожиточного минимума предлагается в расчете на одного человека.



Кроме того, предполагается, что прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной заработной плате в Украине за год, предшествующий году формирования госбюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года.



Процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной плате должно составлять не менее 40% в 2021 году и 50% – 2031 году с ежегодным увеличением соотношения на 1%.



При этом, если фактический размер прожиточного минимума в течение трех месяцев превышает более чем на 10 процентов размер утвержденного прожиточного минимума, Кабинет министров должен рассмотреть вопрос о повышении размера прожиточного минимума.



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