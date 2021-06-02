CISA просит предприятия черной металлургии укрепить рынок Китайская ассоциация черной металлургии (CISA) предложила план отраслевой самооценки, чтобы попросить предприятия черной металлургии укрепить рынок, чтобы способствовать качественному развитию отрасли. Кроме того, она попросила отрасль скорректировать экспортные стратегии для обеспечения внутренних поставок.



В плане говорится, что Китай скорректировал политику импорта и экспорта стали, что привело к экспорту стали с высокой добавленной стоимостью и сокращению экспорта продукции из стали с низкой стоимостью.



Металлургические компании должны скорректировать свои экспортные планы, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка, с целью регулирования импорта и экспорта чугуна и стали.



Всего в плане было заявлено семь предложений. Помимо обращения к производителям стали с просьбой обеспечить внутренние поставки чугуна и стали, CISA также обратилась к компаниям с просьбой производить продукцию в соответствии с фактической потребностью, чтобы поддержать баланс спроса и предложения.



CISA также усилит мониторинг рынка и будет выдавать ранние предупреждения о критических рыночных факторах.



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