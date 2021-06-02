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Украинцы продолжают активно избавляться от долларов

02.06.21 13:17 , Украинские новости
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В то время как финансисты прогнозируют удешевление доллара летом, в мае население продало валюты на 246,5 млн долларов больше, чем купило.
Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

На наличном валютном рынке в мае чистая продажа валюты населением превысила покупку. В мае украинцы продали валюты на 1 696,6 млн долларов в эквиваленте, а купили 1 450,1 млн долларов в эквиваленте.

Таким образом, население третий месяц подряд в текущем году продало валюты больше, чем купило.

По итогам 2020 года объем продажи наличной валюты превысил объем покупки на 1,098 млрд долларов. В 2019 году население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем купило.

МинПром

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