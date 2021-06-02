Украинцы продолжают активно избавляться от долларов В то время как финансисты прогнозируют удешевление доллара летом, в мае население продало валюты на 246,5 млн долларов больше, чем купило.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.



На наличном валютном рынке в мае чистая продажа валюты населением превысила покупку. В мае украинцы продали валюты на 1 696,6 млн долларов в эквиваленте, а купили 1 450,1 млн долларов в эквиваленте.



Таким образом, население третий месяц подряд в текущем году продало валюты больше, чем купило.



По итогам 2020 года объем продажи наличной валюты превысил объем покупки на 1,098 млрд долларов. В 2019 году население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем купило.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



