Новый договор на перевалку руды в порту Южный имеет свои плюсы и минусы – мнение Порт "Южный" подписал новый договор с ГОКами по перевалке руды. Это событие имеет как позитивные, так и негативные последствия для украинских предприятий, отмечает народный депутат Муса Магомедов.



"Это новость одновременно и хорошая, и плохая. Хорошая - потому что руда, которая застряла в порту из-за действий предыдущего руководства, наконец пошла к покупателям. Плохая - в том, что стоимость перевалки для украинских комбинатов выросла сразу на треть, став самой высокой за последние годы", - сказал он.



"Впрочем, нет худа без добра: главное, что эти деньги заработает наш, государственный порт, а не частная структура, которой управляют из-за границы. Это значит, что страна получит больше валюты, а местные бюджеты - больше налогов, которые смогут потратить на нужды украинцев. Больше денег получат также Укрзализныця и Администрация морских портов", - добавил М.Магомедов.



Он отметил, что предыдущее руководство порта делало все, чтобы обеспечить выгодные контракты своему конкуренту - частному терминалу, и сознательно загоняло в убытки прибыльное государственное предприятие. С этой явно коррупционной схемой еще предстоит разобраться правоохранительным органам и Антимонопольному комитету, считает политик.



"Остается надеяться, что новое руководство порта осознает весь уровень ответственности. И не станет заниматься подобными схемами, работая на благо родной страны", - резюмировал М.Магомедов.



МинПром



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