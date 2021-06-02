Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Новый договор на перевалку руды в порту Южный имеет свои плюсы и минусы – мнение

02.06.21 11:16
печать
размер текста:

Порт "Южный" подписал новый договор с ГОКами по перевалке руды. Это событие имеет как позитивные, так и негативные последствия для украинских предприятий, отмечает народный депутат Муса Магомедов.

"Это новость одновременно и хорошая, и плохая. Хорошая - потому что руда, которая застряла в порту из-за действий предыдущего руководства, наконец пошла к покупателям. Плохая - в том, что стоимость перевалки для украинских комбинатов выросла сразу на треть, став самой высокой за последние годы", - сказал он.

"Впрочем, нет худа без добра: главное, что эти деньги заработает наш, государственный порт, а не частная структура, которой управляют из-за границы. Это значит, что страна получит больше валюты, а местные бюджеты - больше налогов, которые смогут потратить на нужды украинцев. Больше денег получат также Укрзализныця и Администрация морских портов", - добавил М.Магомедов.

Он отметил, что предыдущее руководство порта делало все, чтобы обеспечить выгодные контракты своему конкуренту - частному терминалу, и сознательно загоняло в убытки прибыльное государственное предприятие. С этой явно коррупционной схемой еще предстоит разобраться правоохранительным органам и Антимонопольному комитету, считает политик.

"Остается надеяться, что новое руководство порта осознает весь уровень ответственности. И не станет заниматься подобными схемами, работая на благо родной страны", - резюмировал М.Магомедов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:19
Минэкономики обнародовало новую максимальную цену топлива
11:56
В Конгрессе США требуют усиления санкций против Северного потока-2
11:35
Цены на горячекатаную сталь в рулонах в США выросли на 35 долл.
11:14
Саудовская Аравия в мае увеличила нефтедобычу до 8,5 млн баррелей в сутки
10:56
В Европе опять подняли вопрос о запрете экспорта лома
10:34
Macarthur Minerals хочет использовать при добыче руды водород
10:18
В Минэкономики рассчитали новые предельные цены на бензин
10:15
Шахтоуправление Покровское с начала года увеличило добычу угля на 21%
09:59
Вьетнамские строители обеспокоены ростом цен на прокат
09:33
Nissan построит два завода для производства аккумуляторов для электромобилей
09:03
Сумму возмещения по банковским вкладам могут повысить в три раза
08:58
Песков заявил, что Россия сохранит транзит газа через Украину
08:03
В январе-мае металлурги увеличили выплавку стали на 8,3%
01.06.21
17:57
В ОПЕК+ договорились планово наращивать добычу нефти
17:54
Адвокат предправления Северодонецкого "Азота" отвергает обвинения в неуплате налогов
17:34
Украина снизила импорт газа в 9 раз
17:15
Метинвест и порт Южный подписали контракт о перевалке грузов
16:56
АМКР и профсоюзы пока не договорились о повышении зарплат
16:37
В Украину приехала делегация Ирана для переговоров о сбитом Бинге
16:17
Запорожсталь снизила выплавку чугуна на 15%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!