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Саудовская Аравия в мае увеличила нефтедобычу до 8,5 млн баррелей в сутки

02.06.21 11:14 , Интерфакс
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Саудовская Аравия в мае увеличила нефтедобычу до 8,482 млн баррелей в сутки, сообщил министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман в ходе пресс-конференции.

Он указал, что эта цифра "с точностью до запятой" соответствует предполагаемой ранее добыче.

Согласно отчету ОПЕК в апреле страна добывала 8,132 млн баррелей в сутки. Таким образом, увеличение составило 350 тысяч баррелей в сутки.

Озвученные цифры дают другое понимание оценки "снятия" с рынка своих добровольных ограничений по нефтедобыче.

Январская квота страны, согласно документам ОПЕК, составляла 9,119 млн баррелей в сутки. В феврале страна добровольно решила убрать с рынка 1 млн б/с, а с мая было решено постепенно возвращать этот объем на рынок: 250 тысяч баррелей в сутки - в мае, 350 тысяч баррелей в сутки - в июне, 400 тысяч баррелей в сутки - в июле.

Прямой расчет позволяет думать, что страна планировала увеличить добычу нефти на 250 тысяч баррелей в сутки к уровню апреля.

Официальная квота Саудовской Аравии на май - 9,232 млн баррелей в сутки. Таким образом, Саудовская Аравия в своих расчетах возвращает добровольные ограничения, отталкиваясь от новой официальной квоты, а не от квоты января.

Ранее страны ОПЕК+ согласились следовать намеченному плану по добыче нефти в июле.

МинПром

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