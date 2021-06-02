В Европе опять подняли вопрос о запрете экспорта лома Группа из около 70 членов Европарламента обратилась с письмом в Европейскую комиссию с призывом о запрете экспорта металлолома. Инициатором этого послания выступил представитель Италии Массимилиани Салини. Итальянские металлургические компании, зависящие от импорта лома, больше всего обеспокоены его возможным дефицитом в ЕС.



Как указывается в письме, использование металлолома позволяет уменьшить потребление первородного сырья и за счет этого сократить выбросы углекислого газа металлургической промышленностью. При этом нетто-экспорт лома из стран ЕС-27 возрос от 9 млн т в 2015 г. до более 15 млн т в 2019 г.



Европарламентарии, поддерживающие запрет, заявляют, что экспорт металлолома может быть разрешен только в те страны, которые внедрили у себя те же высокие стандарты переработки отходов, что и государства ЕС, проводят такую же радикальную климатическую политику и придерживаются тех же подходов к обеспечению безопасности труда.



Представители европейских ломосборщиков, в свою очередь, призывают Европейскую комиссию не ограничивать экспорт металлолома за пределы ЕС и тоже пишут в Брюссель письма. Сама Еврокомиссия пока не приняла на этот счет окончательного решения.



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