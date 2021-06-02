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В Минэкономики рассчитали новые предельные цены на бензин

02.06.21 10:18
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Министерство экономики Украины представило информацию о новых расчётах средней стоимости бензина и дизельного топлива на первую декаду июня.

Отмечается, что на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины" определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 20,91 грн, и 1 литра бензина автомобильного GASOLINE 10 ppm, которая составляет 24,92 грн за литр, передает enkorr.

С учетом максимальной торговой наценки, которая согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизельное топливо, предельная стоимость бензина составляет 29,92 грн/л, что на 8 коп/л выше цены, установленной на последню декаду мая.

Предельная цена ДТ установлена на уровне – 27,91 грн/л (+2 коп/л).

Как сообщалось, Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании 14 мая принял постановление, которым на период действия карантина для сетей автозаправочных станций устанавливаются предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн за литр) и бензина (не выше 5 грн за литр).

МинПром

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