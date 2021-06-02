Macarthur Minerals хочет использовать при добыче руды водород Как сообщает Kitco News, горнопромышленная компания Macarthur Minerals заявила о подписании соглашения с LAVO Hydrogen Technology об испытании водородных аккумуляторов на железорудном проекте Lake Giles в Западной Австралии. Данная технология комбинирует солнечную и водородную энергетику.



"LAVO применяет инновационные подходы в патентированной металлогидридной технологии производства водородных аккумуляторов, интегрированной с солнечными элементами для извлечения и хранения возобновляемой энергии", – говорится в пресс-релизе Macarthur. Технология предусматривает получение водорода из воды и его использование в металлогидридном аккумуляторе (где обычно применяется гидрид никеля (NiH). – прим. ред).



По данным Macarthur, выявленные запасы ЖРС на Lake Giles Iron Project составляют 54,5 млн т (47,2% Fe), а предполагаемые – 26 млн т (45,4% Fe). Измеренные запасы магнетита на проекте составляют 53,9 млн т, выявленные – 218,7 млн т, а предполагаемые – 997 млн т.



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