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Песков заявил, что Россия сохранит транзит газа через Украину

02.06.21 08:58
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Россия не планирует отказываться от транзита газа в Европу через Украину даже после окончания срока действия договора двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Д.Песков заявил журналистам, что договор России и Украины о транзите газа в Европу "останется в силе на весь период его действия".

"Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита. Президент Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребован",— пояснил представитель Кремля.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский выражал опасения, что РФ не продлит контракт на транзит газа после запуска трубопровода "Северный поток-2".

МинПром

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