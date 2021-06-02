Песков заявил, что Россия сохранит транзит газа через Украину

Россия не планирует отказываться от транзита газа в Европу через Украину даже после окончания срока действия договора двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Д.Песков заявил журналистам, что договор России и Украины о транзите газа в Европу "останется в силе на весь период его действия".
"Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита. Президент Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребован",— пояснил представитель Кремля.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский выражал опасения, что РФ не продлит контракт на транзит газа после запуска трубопровода "Северный поток-2".