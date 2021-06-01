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Адвокат предправления Северодонецкого "Азота" отвергает обвинения в неуплате налогов

01.06.21 17:54
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Адвокат главы правления "Северодонецкого объединения Азот" Леонида Бугаева Анна Чишинская отвергает обвинения в отношении своего клиента.

"Мы категорически отвергаем все обвинения в отношении Леонида Бугаева как безосновательные, уверены в своей правоте и намерены отстаивать свою позицию в судебном порядке", - заявила она.

А.Чишинская сообщила, что Л.Бугаев не получал подозрений, обо всех обвинениях ей стало известно из официального сообщения прокуратуры и СМИ. "Суть претензий мы не можем прокомментировать, пока детально с ними не ознакомимся", - подчеркивает адвокат.

Она также отметила, что Северодонецкий "Азот" работает исключительно в правовом поле. Все предусмотренные законодательством налоги полностью оплачены предприятием и предприятие готово подтвердить это документально.

"Нас такие сообщения прокуратуры абсолютно не удивляют. Подобные споры с налоговыми органами возникают систематически. Против топ-менеджеров безосновательно возбуждаются десятки надуманных уголовных дел. Мы привыкли к ежемесячным проверкам различных госорганов и бесконечному потоку подозрений. К сожалению, это неотъемлемая часть бизнес-климата в Украине", - заявляет А.Чишинская.

Напомним, ранее Офис генерального прокурора сообщил, что Л.Бугаев подозревается в уклонении от уплаты налогов на 20 млн гривен.

МинПром

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