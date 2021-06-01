Метинвест и порт Южный подписали контракт о перевалке грузов

"Метинвест" обязуется ежемесячно переваливать через ГП "МТП "Южный" как минимум 1,2 млн тонн грузов в месяц. Контракт стороны подписали сегодня, 1 июня.
"Речь идет о полноценной загрузке мощностей порта ЖРС", — отметила пресс-служба Министерства инфраструктуры. Также в рамках контракта зафиксирован беспрецедентный рост ставки перевалки на 33%: с 4 до 5,3 доллара за тонну.
"Большие контракты с крупнейшими украинскими и международными компаниями — то, что позволяет государственным портам стремительно развиваться. Мы ожидаем, что подобных соглашений будет становиться больше, ведь для государства — это увеличение поступлений в бюджет, а для частных компаний – рост качества сервиса", — прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.