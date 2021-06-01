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Украина снизила импорт газа в 9 раз

01.06.21 17:34 , Бизнес Цензор
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Украина в мае 2021 года импортировала из стран Европы 8,47 млн кубометров природного газа, что в 9 раз меньше, чем в апреле, а по сравнению с маем прошлого года импорт газа упал в 158 раз (с 1,34 млрд кубометров).

Об этом свидетельствуют оперативные данные ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), передает отраслевое издание ExPro.

В частности, импорт в течение всего месяца составлял около 273 тыс. куб. м в сутки из Венгрии по механизму виртуального реверса через точку соединения "Берег". Поставки по другим направлениям отсутствовали.

Если не учитывать март 2021 года, в мае было импортировано меньше всего газа за последние 5,5 года.

Среди причин минимальных объемов импорта – ценовой спред. В течение мая газ в Украине торговался дешевле, чем на европейских хабах, что делает импорт газа экономически невыгодным.

В целом, за первые 5 месяцев года Украина импортировала 561 млн куб. м природного газа – это самое низкое значение за последние 6 лет. По сравнению с прошлым годом объемы импорта сократились в 9 раз – с 5,25 млрд куб. м до 561 млн кубометров.

Как сообщалось, ранее бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отмечал, что компания еще не решила, будет ли летом покупать природный газ по импорту для его закачки в подземные хранилища (ПХГ) страны.

Согласно отчету ргорегулятора НКРЭКУ, "Нафтогаз Украины" в 2020 году импортировал всего 0,57 млрд кубометров газа, по сравнению с 6,79 млрд куб. м в 2019 году.

Располагая значительными запасами газа в хранилищах, Украина в 2021 году почти не осуществляет его импорт – за первый квартал он составил всего 0,5 млрд куб. м, что в 5,7 раза меньше, чем в январе-марте 2020 года.

МинПром

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