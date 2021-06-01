Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В ОПЕК+ договорились планово наращивать добычу нефти

01.06.21 17:57 , Интерфакс
печать
размер текста:

 Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует сохранить план добычи нефти на июль, сообщил "Интерфаксу" источник в делегации.

В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи сырья: в мае страны ОПЕК+ могут нарастить добычу на 350 тыс. б/с., в июне – еще на столько же, в июле – на 441 тыс. б/с.

Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения: 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.

За счет того, что Россия и Казахстан с февраля по апрель могли наращивать добычу, в то время как другие держали ее на уровне января, в мае-июле распределение квот будет диспропорциональным. РФ может нарастить добычу на 39 тыс. б/с в мае, на столько же – в июне и июле. Казахстан может увеличивать производство нефти на 6 тыс. б/с в месяц.

МинПром



... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:54
Адвокат предправления Северодонецкого "Азота" отвергает обвинения в неуплате налогов
17:34
Украина снизила импорт газа в 9 раз
17:15
Метинвест и порт Южный подписали контракт о перевалке грузов
16:56
АМКР и профсоюзы пока не договорились о повышении зарплат
16:37
В Украину приехала делегация Ирана для переговоров о сбитом Бинге
16:17
Запорожсталь снизила выплавку чугуна на 15%
16:14
Оценка экономической ситуации с начала года немного улучшилась - опрос
15:55
Бывших владельцев сталелитейного завода Ilva суд приговорил к 20 годам тюрьмы за выбросы
15:36
В России рассматривают введение ограничений на экспорт металлопродукции
15:15
100 крупнейших компаний мира стали богаче за время пандемии
15:08
С начала года продажи новых автомобилей выросли на треть
14:54
Бизнес в мае улучшил оценки экономического состояния своих предприятий
14:35
ДТЭК задумался о приобретении активов в сфере добычи нефти и газа
14:15
Австралийская BlueScope Steel получит помощь от властей для ремонта доменной печи
13:56
Компания SSAB представила сталь с инновационным полимерным покрытием GreenCoat RWS
13:40
Украинцам готовят повышение тарифов на электроэнергию
13:33
Дефицита бензина А-95 в июне не ожидается – НГАУ
13:10
Главу северодонецкого Азота подозревают в неуплате налогов на 20 млн грн
12:49
Stadler выбрала место для производства электропоездов в Украине
12:22
Производство в базовых отраслях Украины начало расти
31.05.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!