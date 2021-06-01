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АМКР и профсоюзы пока не договорились о повышении зарплат

01.06.21 16:56 , Металлургпром
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Сегодня в Киеве состоялась встреча генерального директора "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо и других представителей руководства компании с лидерами профсоюзов, работающих на предприятии. Модераторами диалога стали председатель Профсоюза металлургов и горняков Украины (ПМГУ) Александр Рябко и исполнительный директор Федерации металлургов Украины (ФМУ) Сергей Беленький.

По инициативе профсоюзов, на обсуждение вынесли ряд вопросов, и в частности, два ключевых: дальнейший пересмотр заработных плат для работников предприятия и охрану труда.

По данным ПМГУ, в последние годы "АрселорМиттал Кривой Рог" занимает от 5-го до 1-го места по уровню средней зарплаты среди предприятий металлургической отрасли. По мнению А.Рябко, несмотря на регулярные повышения зарплат, сотрудники "не чувствуют этого роста". В результате, считают профсоюзные лидеры, в области может возникнуть дефицит квалифицированных кадров.

Согласно анализу ФМУ, "АрселорМиттал Кривой Рог" по ряду профессий несколько отстает от среднего показателя по металлургической отрасли, но в целом движется в соответствии с рынком и даже несколько превышает его средние показатели.

М.Лонгобардо напомнил, что, определяя уровень повышения зарплаты по результатам 2020 года, компания опиралась на данные ФМУ, а также на другие исследования, макроэкономические показатели и финансовые показатели предприятия.

"Мы готовы принять решение о следующем повышении зарплат в результате продуктивного диалога с профсоюзами. В июле у нас будет понимание того, куда движется рынок, будут новые цифры от ФМУ, новый прогноз инфляции - и это станет основанием для нашего общего решения", - сказал М.Лонгобардо.

Наиболее острое обсуждение коснулось методики расчета среднего уровня зарплат. Председатель первичной организации Независимого профсоюза горняков Украины Юрий Самойлов отметил: "Необходимо совместно определиться с методикой анализа зарплат в отрасли".

Участники встречи согласились начать переговоры о пересмотре зарплат на предприятии, ориентируясь на динамику рынка и на выравнивание оплаты труда по тем категориям, где есть несоответствия. В июле, с учетом новых данных, руководство АМКР и всех профсоюзов планируют достичь новой договоренности о пересмотре зарплат в этом году.

МинПром

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