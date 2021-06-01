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Оценка экономической ситуации с начала года немного улучшилась - опрос

01.06.21 16:14
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Украинцы скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: 60% опрошенных оценивают ее как "очень плохую" или "достаточно плохую". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

При этом, лишь 5% оценивают экономическую ситуацию как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% как "не плохую и не хорошую".

"Вместе с тем, эти оценки несколько лучше, чем в начале этого года - в конце января-начале февраля 69% опрошенных оценивали ее как "очень плохую" или "достаточно плохую" , 2% ˗ как "хорошую" или "очень хорошую", 26% ˗ как "не плохую и не хорошую", - отмечают социологи.

"Несколько лучше оценивается опрошенными уровень благосостояния их семьи (36% оценивают его как "очень" или "достаточно" плохой, 48% ˗ как "не плохой и не хороший", 14% ˗ как "хороший" или "очень хороший"). Так же, как и оценка экономической ситуации в стране, оценка благосостояния семьи несколько улучшилась по сравнению с началом года (тогда соответствующие показатели составляли 43%, 46% и 7%)", - говорится в сообщении.

При этом, опрошенные украинцы не слишком верят в быстрые изменения в экономической сфере: только 12% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 13% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи.

"Чаще в ближайшие месяцы граждане ожидают ухудшения ситуации: 22% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 18% ˗ что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи. Однако наиболее распространено мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится (соответственно 56% и 57% не ожидают изменений в этих сферах)", - свидетельствуют результаты опроса.

В то же время ожидания изменений в краткосрочной перспективе являются менее пессимистичными, чем в конце января-начале февраля этого года (тогда ухудшения экономической ситуации в стране в течение ближайших 3 месяцев ожидали 32% опрошенных, а ухудшения благосостояния своей семьи ˗ 24%).

Еще хуже были эти показатели в декабре прошлого года: ухудшение экономической ситуации в стране в течение ближайших 3 месяцев тогда ожидали 41% опрошенных, а ухудшение благосостояния своей семьи ˗ 32%.

МинПром

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