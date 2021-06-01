Запорожсталь снизила выплавку чугуна на 15%

В мае 2021 года на "Запорожстали" произведено 332,1 тыс. тонн чугуна, что на 15,2% меньше, чем в мае 2020 года; выплавлено 327,6 тыс. тонн стали, что на 1,7% больше, чем в мае прошлого года и выпустила 280,4 тыс. тонн готового стального проката, что на 4% больше чем в мае 2020 года.
Снижение производства чугуна в мае 2021 года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года (АППГ) связано с остановкой на капитальный ремонт доменной печи № 4 — её остановили 11 мая 2021 года.
С января по май 2021 года произведено 1 844,0 тыс. тонн чугуна (+2,7% к АППГ), 1 658,5 тыс. тонн стали (+10,1%), 1 407,0 тыс. тонн проката (+9,2%).
ПАО "Запорожсталь" – предприятие с полным металлургическим циклом, которое занимает лидирующее место по производству стали в Украине, объемам экспорта металлопродукции более чем в 50 стран мира, а также налоговым отчислениям.
Входит в группу компаний Metinvest B.V. украинских бизнесменов Рината Ахметова и Вадима Новинского.