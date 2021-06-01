В России рассматривают введение ограничений на экспорт металлопродукции

Ограничения на экспорт металлопродукции в случае принятия соответствующих решений будут вводиться точечно - в отношении отдельных позиций, но это крайняя мера, пока ее применение направлено только на лом черных металлов, заявил журналистам замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"Введение ограничений экспорта - это последняя мера, особенно в стране, которая диверсифицирует экспорт и отходит от сырьевой экономики и сырьевого экспорта. Поэтому я думаю, что на экспорт меры, которые будут приниматься, вряд ли окажут какое-то влияние. Может быть, точечно, в каком-то периоде (мы тоже сегодня об этом говорили) какие-то решения можно будет принимать. Но очень-очень осторожно и аккуратно", - сказал он.
В.Евтухов напомнил, что в отношении лома черного металла решение уже принято. "По остальным позициям пока нет, пока не видим", - добавил он.
"Это инструмент, которым можно пользоваться. Но это как молоток: в умелых руках он принесет пользу, а в руках неуклюжего человека может нанести непоправимый ущерб, как и нам. Любым инструментом надо очень аккуратно пользоваться", - подчеркнул замминистра.
Ранее МинпромторгРФ разработал проект постановления правительства о включении железной руды и металлопроката в перечень продукции, экспорт которой может быть ограничен.