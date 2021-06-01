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С начала года продажи новых автомобилей выросли на треть

01.06.21 15:08
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Всего за пять месяцев 2021 года первые регистрационные номера получили 39,6 тыс. новых легковых авто, что на треть больше относительно аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

В течение мая 2021 года украинцы приобрели и зарегистрировали почти 8,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 43% больше, чем годом ранее. Кроме того, отмечается, что майские показатели этого года стали лучшими за последние 8 лет.

По данным "Укравтопрома", самой популярной маркой мая стала Toyota. В мае свои первые регистрационные номера получили 1 122 машины этой марки, что на 9% больше, чем в 2020 году.

Второе место по популярности – у Renault, продажи этой марки в годовом разрезе увеличились на 25% – до 1 067. Тройку лидеров замыкает Kia, реализовав 629 машин, что на 6% меньше прошлогодних показателей.

В десятку наиболее популярных автомобильных марок в Украине в мае также попали Skoda, Nissan, Chery, Hyundai, Volkswagen, Mazda и Peugeot.

Бестселлером месяца стал автомобиль Toyota RAV-4, в активе которого 472 регистрации.

МинПром

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