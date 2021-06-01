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Бизнес в мае улучшил оценки экономического состояния своих предприятий

01.06.21 14:54 , Бизнес Цензор
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Бизнес в мае улучшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности в ответ на постепенное снятие жестких карантинных ограничений. Об этом свидетельствует Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который ежемесячно рассчитывает Национальный банк.

За май он составил 50,5 по сравнению с 46,9 в апреле и уже второй раз с начала года превысил равновесное значение в 50 пунктов.

Отмечается, что в мае предприятия большинства секторов, привлеченных к ежемесячному опросу, оптимистично оценили результаты своей деятельности: секторальные индексы предприятий промышленности и сферы услуг превысили нейтральный уровень, оценки предприятий торговли впритык приблизились к нему.

В то же время секторальный индекс строительных компаний после существенного улучшения в прошлом месяце в мае несколько снизился из-за пессимизма некоторых предприятий.

Предприятия промышленности улучшили оценки деловой активности на фоне благоприятной внешней и внутренней коньюктуры: в мае секторальный индекс вырос до 50,8 (49,8 в апреле). Респонденты сохранили высокие оценки относительно объема произведенной продукции и существенно улучшили настроение относительно увеличения объемов новых заказов на продукцию, в том числе экспортных.

Предприятия сферы услуг наиболее существенно улучшили оценки своих экономических результатов: секторный индекс вырос в мае до 50,7 с 48,8 в апреле. Респонденты ожидают роста объемов предоставляемых услуг, объемов новых заказов и заказов в процессе исполнения, а также планируют несколько увеличить тарифы на собственные услуги на фоне высоких закупочных цен.

Предприятия сферы торговли также улучшили ожидания относительно экономических результатов своей деятельности: секторный индекс вырос до 49,9 в мае с 48,9 в апреле и практически достиг нейтрального уровня. Респонденты ожидают медленного роста объема закупки товаров для продажи, некоторого снижения объемов товарооборота и размера торговой маржи. В то же время впервые после октября 2019 года предприятия торговли прогнозируют незначительное увеличение численности работников.

В то же время предприятия строительства (строительства жилых и нежилых помещений) несколько ухудшили ожидания относительно результатов своей деятельности: секторный индекс снизился ниже равновесного уровня – до 49,4 с 51,5 в апреле. Респонденты сохраняют высокие ожидания по росту цен поставщиков, стоимости услуг подрядчиков и цен на свою продукцию.

Однако предприятия сектора оптимистично настроены относительно объема новых заказов, объема закупки сырья и материалов, доступности услуг подрядчиков. Объем строительства ожидается на уровне предыдущего месяца.

Предприятия всех секторов продолжают ожидать роста цен на свою продукцию/услуги на фоне подорожания сырья и товаров поставщиков. Оценки по занятости остаются сдержанными: предприятия всех видов экономической деятельности, кроме торговли, пока не ожидают увеличения общей численности работников.

В опросе Нацбанка приняли участие 309 предприятий.

МинПром

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