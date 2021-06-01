Украинцам готовят повышение тарифов на электроэнергию Проект новой модели специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии, который сейчас обсуждается в Министерстве энергетики, предусматривает постепенное повышение тарифа для населения с дальнейшим переходом к рыночным ценам на протяжении пяти лет.



Об этом сообщил и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает Интерфакс-Украина.



"По тем обсуждениям, которые проводятся, для определенных категорий планируется даже снизить цену электроэнергии. Средняя цена останется такой же, как и сейчас, а остальным немного повысят", – рассказал Котин.



"По моим данным, повышение планируется на 15% в этом году, затем на 15% в следующем, а затем будет происходить постепенный выход на рынок, начиная с тех потребителей, которые платили повышенную цену", – добавил глава "Энергоатома".



Он уточнил, что в части цены продажи электроэнергии "Энергоатомом" в рамках ПСО населению, то, скорее всего, она будет повышена с 15 копеек за кВт-ч в два или три раза. По его словам, на протяжении этого месяца правительство может уже определиться с окончательным вариантом ПСО.



Как сообщалось, Верховная Рада на заседании 29 апреля 305 голосами поддержала кандидатуру вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" и профессионального юриста Германа Галущенка на должность министра энергетики.



Перед назначением он обещал, что Министерство энергетики до 1 июля представит новую модель обеспечения населения электроэнергией, в том числе рассматривается вопрос формирования тарифов в зависимости от объемов потребления.



Напомним, в апреле Кабинет министров продлил действие социальных обязательств (ПСО) по обеспечению населения электроэнергией, продлив действие нынешнего тарифа на уровне 1,68 грн за кВт-ч еще на два месяца – до 30 июня.



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