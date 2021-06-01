ДТЭК задумался о приобретении активов в сфере добычи нефти и газа Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова изучает возможность приобретения активов в сфере добычи нефти и газа. Об этом сообщил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Экономправде.



"Мы постоянно находимся в изучении месторождений всех доступных игроков на рынке. То есть, мы открыты к расширению своего бизнеса без исключения со всеми игроками, включая государственные компании. Если есть такие возможности не только приобретения, но и совместной деятельности, каких-то совместных проектов в разведки и добыче, мы готовы к этому", - сообщил М.Тимченко.



В потенциальную зону интереса компании входит в том числе компания "Гео Альянс", которая, по информации СМИ, давно ищет инвестора.



"Гео Альянс" владеет 16 месторождениями, большая часть из которых не разрабатывается. Как сообщал БЦ, половина компании принадлежит международной группе Vitol, половина – бизнесмену Виктору Пинчуку.



Напомним, что в 2020 году "ДТЭК Нефтегаз" победил на электронном аукционе Государственной службы геологии и недр, получив спецразрешение на разработку Будищанско-Чутовской площади углеводородов. В госбюджет за спецразрешение было уплачено рекордные 650,5 млн грн.



"ДТЭК Нефтегаз" — крупнейшая в Украине частная газодобывающая компания. За 2020 год она добыла 1,84 млрд куб. м природного газа, что на 11% превысило показатель предыдущего года и стало новым рекордом как для компании, так и для всего сектора частной газодобычи Украины.



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