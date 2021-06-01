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Австралийская BlueScope Steel получит помощь от властей для ремонта доменной печи

01.06.21 14:15 , Металлоснабжение и сбыт
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Правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс присвоило статус критичного инфраструктурного проекта модернизации доменной печи на комбинате Port Kembla компании BlueScope Steel.

Компания приняла решение модернизировать простаивающую в настоящее время доменную печь № 6, чтобы заменить ДП-5, которая будет окончательно выведена из эксплуатации в 2026 г. Как заявляют власти штата, благодаря этому проекту функционирование меткомбината будет продлено еще на 20 лет, что обеспечит сохранность рабочих мест и обеспечение национального строительного сектора качественным прокатом.

Мощность завода Port Kembla составляет 2,1 млн т в год. Он выпускает преимущественно сортовой прокат, около 60% которого продается на внутреннем рынке. Стоимость проекта по модернизации доменной печи оценивается в 540-620 млн долл.

Руководство BlueScope Steel заявляет, что пока не видит альтернативы традиционным доменно-конвертерным технологиям. Замена доменной печи на электропечь невыгодна из-за дефицита металлолома и высоких тарифов на электроэнергию в Австралии, а "зеленый" водород, для получения которого используется возобновляемая энергия, пока в шесть раз дороже природного газа.

МинПром

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