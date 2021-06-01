Компания SSAB представила сталь с инновационным полимерным покрытием GreenCoat RWS В ответ на растущий на международном рынке интерес к экологически чистым материалам с высокими технико-эксплуатационными характеристиками компания SSAB расширила линейку предназначенной для изготовления водосточных систем стали с полимерным покрытием GreenCoat®, представив новинку - GreenCoat RWS Pro BT с привлекательной матовой поверхностью. Запатентованное покрытие на основе биотехнологий (BT) не имеет аналогов и производится с применением шведского рапсового масла вместо традиционного углеводородного сырья.



Материал, которому не страшны никакие погодные условия. Продукция линейки GreenCoat RWS для изготовления водосточных систем способна выдержать самые сильные штормы, сохраняя потрясающий внешний вид с минимальным объёмом обслуживания. Этот материал представлен в широкой цветовой гамме с разнообразной отделкой поверхности.



Сталь с полимерным покрытием GreenCoat RWS производства компании SSAB – экологически чистый материал, который отличается эстетичным внешним видом, исключительно высоким качеством и подходит для изготовления любых полукруглых и прямоугольных водосточных систем. Сталь с двусторонним покрытием обеспечивает превосходную защиту от коррозии (RC5) и механического износа, выдерживая даже самые суровые погодные условия. Кроме того, этот материал отличается высокой гибкостью и формуемостью, что позволяет придавать ему любую форму.



Современные тенденции в строительстве повышают спрос на экологичные материалы. Новинка GreenCoat RWS Pro BT является прекрасным выбором для актуальных в мире тенденций – содержит значительную часть шведского рапсового масла вместо ископаемого сырья и не имеет себе равных по уровню экологической чистоты среди представленных на рынке аналогов. Другими словами, это высокоэффективный, легко формуемый и легко поддающийся уходу строительный материал.



Сталь – один из немногих материалов с закрытым циклом переработки. Это означает, что она не теряет своих свойств и не образует вредных отходов, сколько бы раз ни подвергалась переработке. Легко поддающийся переработке и повторному использованию металл делает GreenCoat® идеальным выбором для экономичных и долговечных водосточных систем.

Сталь с полимерным покрытием GreenCoat RWS отвечает актуальным требованиям технического Регламента REACH и не содержит хроматов.



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