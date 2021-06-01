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Дефицита бензина А-95 в июне не ожидается – НГАУ

01.06.21 13:33 , Украинские новости
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Нефтегазовая ассоциация Украины заявляет, что дефицита бензина А-95 в июне не ожидается. Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українські Новини.

"Дефицита бензина А-95 в июне не ожидается - к такому выводу пришли участники совещания по вопросу диверсификации нефтепродуктов, которое состоялось в Министерстве энергетики. Совещание прошло под председательством министра энергетики Украины Германа Галущенко. Нефтегазовую ассоциацию Украины на мероприятии представляла Неля Привалова. На совещании также присутствовали представители Минэкономики, "Укрзализныци", Администрации морских портов, производители и трейдеры нефтепродуктов, сети АЗС и другие профильные ассоциации", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, участники совещания проанализировали ситуацию с поставками нефтепродуктов на рынок Украины и пришли к выводу, что рынок способен самостоятельно урегулировать вопрос диверсификации импорта и маршрутов поставок топлива.

"Рынок моторных топлив Украины достаточно диверсифицирован. Объемы поставок бензина А-95, которые Украина недополучит в связи с плановым ремонтом Белорусского нефтеперерабатывающего завода в июне 2021, будут полностью замещены из других источников, в частности из стран ЕС и от национальных производителей", - отметила президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова.

Согласно сообщению, участники совещания в очередной раз отметили, что для преодоления возможных кризисных явлений на рынке топлива в стране необходимо создать минимальные запасы сырой нефти и нефтепродуктов.

Также Н.Привалова предложила поддержать украинского потребителя путем снижения акцизной ставки на бензины, а также повысить ставки акциза на LPG для сбалансирования рынка.

Как сообщали Українськi Новини, Беларусь не намерена прекращать поставки бензина А-95 в Украину.

При этом ранее коммерческий директор государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" Сергей Федоренко прогнозировал дефицит бензина А-95 в 50-60 тыс. тонн в июне в случае прекращения поставок из Беларуси.

МинПром

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