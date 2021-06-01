Главу северодонецкого Азота подозревают в неуплате налогов на 20 млн грн

Главе правления ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" сообщили о подозрении по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствие, чиновник химического предприятия организовал противоправную схему уклонения от уплаты налогов. По его указанию в 2017 году с расчетных счетов компании незаконно выводились денежные средства на другие предприятия холдинга под видом беспроцентного займа и финансовой помощи. Таким образом, подозреваемый умышленно уклонялся от уплаты налога на доходы физических лиц.
Экспертиза показала, что в бюджет не поступило более 20 млн грн налога.
На данный момент решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.
ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" – крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений – аммиака, аммиачной, калиевой, натриевой селитры, карбамида, формалина, метанола, углеаммонийных солей, уксусной кислоты и др. В апреле 2011 года предприятие вошло в состав холдинга OSTСHEM, который объединяет активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа.