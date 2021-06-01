Stadler выбрала место для производства электропоездов в Украине Швейцарская компания Stadler выбрала место для развертывания завода по производству электропоездов в Украине.



"Они уже выбрали локацию в нашей стране. Проект, который начинаем воплощать в жизнь, нужен Киеву и агломерациям вокруг. Комфортабельные поезда со стыковками к метрополитену разгрузят подъезды к столице. Уже в этом году Stadler передаст нам один или два поезда для тестирования", - заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".



По его словам, проект City Exspress для Киева реализуется в рамках президентской программы "Большое строительство".



"Программа "Большое строительство" расширилась. Сейчас в нее добавлены региональные аэропорты в Кривом Роге, Ужгороде, Ровно, Черновцах и других городах. В этом году начинается строительство взлетно-посадочных полос", - добавил он.



Также в течение двух месяцев планируется активизировать строительство аэропорта в Днепре.



"Мы общаемся с различными инвесторами, чтобы они взяли в управление концессию и терминалы, поскольку с ними местные власти могут решить вопрос самостоятельно", - отметил он.



Как сообщалось, подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "Укрзализныця" и компанией Stadler состоялось 7 мая 2021 года по результатам переговоров с участием представителей Офиса президента Украины, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерства инфраструктуры Украины.



Предполагается, что сотрудничество с Stadler также будет способствовать реализации проекта пригородного железнодорожного сообщения City Express, первый этап которого должен быть воплощен в Киеве, Днепре и Харькове.



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