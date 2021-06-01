Производство в базовых отраслях Украины начало расти В апреле 2021 года Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) вырос на 18,3% г/г. Рост превысил падение в апреле прошлого года, когда индекс обвалился на 14,8%. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка Украины (май 2021 года).



Кроме того, с начала года (за январь-апрель) ИПБО увеличился на 1,5%.



"Существенной причиной был эффект базы сравнения - в прошлом году в этот период действовал жесткий локдаун как в Украине, так и в большинстве стран мира, что негативно сказалось на внутреннем и внешнем спросе. Впрочем, и без учета базы сравнения экономическая активность продолжала восстанавливаться", - говорится в обзоре НБУ.



По данным НБУ, восстановление было обусловлено менее жесткими, чем в прошлом году, карантинными ограничениями, их введением только в отдельных областях (карантин "красных зон") и приспособлением населения и бизнеса к работе в таких условиях. Дополнительным фактором была благоприятная внешняя конъюнктура.



Рост розничной торговли в апреле стремительно ускорился до 34,3% г/г, существенно увеличился пассажирооборот. Ускорился также рост промышленного производства (до 13,0% г/г). Перерабатывающая промышленность выросла в результате восстановления отраслей, направленных как на удовлетворение потребительского спроса (текстиль, производство мебели), так и инвестиционного спроса (машиностроение), а также наращивание экспорта продукции металлургии и химии. Соответственно улучшилась и ситуация в отраслях - звеньях производственного процесса: высокий спрос на уголь и руды обусловил возобновление роста в добывающей промышленности, отметили в НБУ.



В результате увеличения бюджетных расходов на дорожное хозяйство и спроса населения на жилье возобновился рост в строительстве (на 12,9% г/г). Оживление промышленности и строительства способствовало росту грузооборота и оптовой торговли. Сохранился спад в сельском хозяйстве (на 4,6% г/г), в частности на фоне дальнейшего увеличения производственных затрат в животноводстве, говорится в обзоре НБУ.



Напомним, в апреле 2021 года Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году с 4,2% до 3,8%.



Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 4,0%. Экономика Украины лишь частично восстановится после падения в 2020 году на 4,2%.



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