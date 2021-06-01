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ДТЭК готов рассматривать предложения о продаже ТЭС и угольных шахт

01.06.21 11:58 , Интерфакс-Украина
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"ДТЭК" готов рассматривать предложения о продаже своих тепловых электростанций (ТЭС) и угольных шахт, сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко.

"Сегодня мы делаем основную ставку на развитие зеленой генерации как производителя электроэнергии. Сейчас мы готовы рассматривать продажу наших электростанций и угольных шахт ", - сказал он в интервью изданию "Экономическая правда".

В то же время Тимченко отметил, что продажа любого актива может осуществляться только после получения соответствующих разрешений кредиторов "ДТЭК". Также группа будет ориентироваться на стратегию государства в энергетической отрасли с учетом всех социальных вопросов.

"Что касается того, в каком виде может быть продажа, то это может быть открытый публично организованный процесс. Если у нас будет спрос на 10% портфеля станций и шахт, значит продадим 10%. Если будет на 100%, значит продадим 100%. Но это точно не распродажа. Мы точно будем учитывать социальный аспект и интересы наших сотрудников. Это будет совершенно четкий понятный подход, и его реализация будет возможной, если мы увидим в этом экономический интерес. Если нет, тогда мы будем дальше работать", - пояснил он.

По его словам, в первую очередь стоит ожидать, что группа расстанется со своим российским угольным активом – шахтоуправление "Обуховское".

"Скорее всего, это произойдет в ближайшее время", - добавил Тимченко.

Как сообщалось, в декабре 2020 года "ДТЭК" представил стратегию компании до 2030 года, согласно которой группа трансформируется в более экологичный, эффективный и технологический бизнес. В частности, помимо расширения портфеля активов в "зеленой" генерации, ДТЭК также заинтересован в покупке новых электросетевых активов в Украине и странах ЕС.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

МинПром

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