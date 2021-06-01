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В марте Метинвест увеличил выручку на 13,2%

01.06.21 11:17 , Интерфакс-Украина
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Выручка Metinvest B.V., материнской компании группы "Метинвест", в феврале текущего года возросла на 17,9% или на $185 млн по сравнению с предыдущим месяцем – до $1,22 млрд с $1,03 млрд

В марте выручка группы выросла еще на 13,2%, или на $161 млн, по сравнению с предыдущим месяцем – до $1,38 млрд, свидетельствуют предварительные неаудированные консолидированные ежемесячные итоги финансовой отчетности компании

Общий показатель EBITDA по итогам марта составил $581 млн, что на $78 млн, или на 15,5%, выше показателя в феврале ($503 млн), при этом EBITDA от участия в СП составила $95 млн (в феврале - $86 млн).

Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за март 2021 года составила «плюс» $233 млн (в феврале – «плюс» $257 млн), в том числе $13 млн - от участия в СП ($21 млн); EBITDA горнодобывающего дивизиона – $402 млн ($318 млн), в том числе от СП – $82 млн ($65 млн). Расходы управляющей компании составили $7 млн ($6 млн).

Общая выручка в марте состояла из выручки металлургического дивизиона в размере $1,05 млрд (в феврале – $920 млн), горнодобывающего дивизиона – $513 млн ($426 млн), внутригрупповые продажи составили $182 млн ($130 млн).

Общая задолженность компании в марте возросла на $240 млн по сравнению с февралем – до $3,27 млрд с $3,03 млрд. При этом объем денежных средств снизился на $210 млн – до $970 млн с $1,18 млрд.

Использованные в инвестдеятельности денежные средства составили $311 млн, в финансовой деятельности – $474 млн.

"Метинвест" за счет перепродажи квадратной заготовки (произведенной ДМК) в марте в объеме 109 тыс. тонн получил $67 млн. Кроме того, от перепродажи 261 тыс. тонн плоского проката получено $193 млн, 71 тыс. тонн длинного проката – $49 млн, 47 тыс. тонн чушкового чугуна – $27 млн.

В целом компания в марте реализовала 394 тыс. тонн полуфабрикатов на $240 млн, 911 тыс. тонн готовой металлопродукции на $686 млн, 178 тыс. тонн кокса на $57 млн.

Группа в марте реализовала 1,691 млн тонн железорудного сырья на $316 млн, 125 тыс. тонн угольного концентрата на $18 млн.

МинПром

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