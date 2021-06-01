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Российских металлургов вызвали на ковер из-за завышения цен на металл

01.06.21 11:37 , Steelland
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Совещание состоится во вторник, 1 июня, бизнесменов пригласили поучаствовать в нем лично. К Д.Мантурову уже обещали прийти совладелец Evraz Александр Абрамов, гендиректор "Металлоинвеста" Назим Эфендиев, акционер и гендиректор холдинга USM (владеет "Металлоинвестом") Иван Стрешинский и владелец "Северстали" Алексей Мордашов, говорят собеседники РБК.

Ранее сегодня президент ассоциации "Русская сталь", владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин прокомментировал слова первого вице-премьера Андрея Белоусова о сверхдоходах металлургов и «нахлобучивании» бюджета. Предприниматель обратил внимание, что на фоне роста прибыли отрасль в два раза увеличила налоговые отчисления.

По словам В.Лисина, металлурги предложили "дать перечни и виды продукции для целевой поддержки чувствительных социально объектов". Отрасль готова их обеспечить, подчеркнул бизнесмен. "Отработаем один день бесплатно, это 200 тысяч тонн продукции", - цитирует слова Лисина РБК.

В понедельник А.Белоусов заявил, что российские металлурги должны вернуть в бюджет 100 млрд рублей сверхдоходов. Дополнительную прибыль компании получили в период высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов.

Президент РФ Владимир Путин располагает информацией о ценовой конъюнктуре, благодаря которой металлургические компании получили сверхдоходы, власти ищут решение вместе с бизнесом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

МинПром

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