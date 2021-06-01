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Цены на железную руду продолжает лихорадить

01.06.21 11:14 , Steelland
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Фьючерсные контракты на железную руду на Далянской товарной бирже с поставкой в ​​сентябре подорожали на 5,8%, до 1 153 юаней (181,09 доллара) за тонну.

Власти Таншаня призвали местных производителей стали сократить производство на 30-50% в марте, чтобы улучшить качество воздуха, что вызвало опасения по поводу предложения, поскольку на город приходится более 13% от общего объема производства всей стали в Китае. Цены на сталеплавильные ингредиенты выросли в надежде на рост спроса.

Аналитики Citi Research заявили в записке, что этот шаг правительства Таншаня может оказать некоторое давление на цены на сталь в ближайшем будущем, поскольку рынок приближается к слабому сезону.

По данным консалтинговой компании SteelHome, спотовые цены на железную руду с 62% содержанием железа для поставки в Китай SH-CCN-IRNOR62 выросли на 8 долларов до 200,5 долл. за тонну в понедельник.

Коксующийся уголь в Даляне подорожал на 0,6%, до 1 799 юаней за тонну, а фьючерсы на кокс выросли на 2,9%, до 2 541 юаней за тонну.

Стальная арматура для строительных работ на Шанхайской фьючерсной бирже с поставкой в ​​октябре упала на 1,5%, до 4 955 юаней за тонну.

Горячекатаный рулон упал на 2,5%, до 5 259 юаней за тонну.

Однако фьючерсы на нержавеющую сталь в Шанхае с поставкой в ​​июле подорожали на 2,7%, до 16 050 юаней за тонну.

МинПром

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