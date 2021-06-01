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Индийские металлурги просят ввести ограничения на импорт железорудного сырья

01.06.21 10:19 , Металлоснабжение и сбыт
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Представители небольших индийских металлургических компаний обратились в правительство страны с просьбой о введении ограничений на импорт железорудного сырья, чтобы ослабить его нехватку для местных потребителей.

Высокие цены на железную руду на мировом рынке способствуют увеличению ее экспорта индийскими компаниями. При этом индийская государственная компания NMDC в апреле 2021 г. продавала сырье, в среднем, в 2,5 раза дороже, чем в тот же месяц прошлого года.

В 2020/2021 финансовом году (апрель/март) он составил около 60 млн. т, что на 62% превысило показатель годичной давности. А за первые четыре месяца 2021 г. объем поставок достиг 22,42 млн. т, на 66% больше, чем в январе-апреле прошлого года. Более 90% сырья было отправлено в Китай.

При этом из-за эпидемии коронавируса и длительных бюрократических процедур по выдаче новых лицензий взамен истекших производство ЖРС в Индии в 2020/2021 ф.г. упало до 202 млн. т по сравнению с 246 млн. т в 2019/2020 ф.г. Из-за этого возник дефицит руды в размере порядка 70 млн. т.

Как заявляют индийские металлурги, крупные интегрированные компании наподобие Tata Steel, JSW Steel или AM/NS India, имеющие собственные железорудные предприятия, не имеют проблем с сырьевым обеспечением. Но небольшие предприятия, вынужденные покупать руду, испытывают серьезные проблемы.

МинПром

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