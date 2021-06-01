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ЕК ввела пошлины на нержавеющий х/к прокат из двух стран

01.06.21 09:58
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Европейская комиссия объявила размер предварительных антидемпинговых пошлин в отношении холоднокатаного плоского проката из нержавеющей стали, изготовленного металлургическими предприятиями Индии и Индонезии.

Для Jindal Stainless Limited и Jindal Stainless Hisar Limited ставка пошлины составляет 13,6%, для остальных индийских производителей - 34,6%. Продукция Indonesia IRNC будет облагаться пошлиной в 19,9%, Jindal Stainless Indonesia и остальных компаний Индонезии - 20,2%.

Под действие антидемпинговых мер попала металлопродукция, соответствующая следующим кодам таможенной классификации: 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 и 7220 90 80.

О начале антидемпингового расследования было объявлено в конце сентября 2020 года. Инициатор - ассоциация европейских сталепроизводителей Eurofer. Окончательное решение будет вынесено до ноября текущего года.

МинПром

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