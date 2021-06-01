ЕК ввела пошлины на нержавеющий х/к прокат из двух стран

Европейская комиссия объявила размер предварительных антидемпинговых пошлин в отношении холоднокатаного плоского проката из нержавеющей стали, изготовленного металлургическими предприятиями Индии и Индонезии.
Для Jindal Stainless Limited и Jindal Stainless Hisar Limited ставка пошлины составляет 13,6%, для остальных индийских производителей - 34,6%. Продукция Indonesia IRNC будет облагаться пошлиной в 19,9%, Jindal Stainless Indonesia и остальных компаний Индонезии - 20,2%.
О начале антидемпингового расследования было объявлено в конце сентября 2020 года. Инициатор - ассоциация европейских сталепроизводителей Eurofer. Окончательное решение будет вынесено до ноября текущего года.