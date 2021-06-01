ОЭСР улучшила прогноз темпов роста мирового ВВП Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз темпов роста мирового ВВП в 2021 году до 5,8% с ожидавшихся в декабре 4,2%.



В 2022 году теперь предполагается подъем на 4,4% по сравнению с прежней оценкой в 3,7%, передает Интерфакс-Украина.



"Перспективы мировой экономики улучшились, но восстановление, вероятно, останется неравномерным и, что особенно важно, будет зависеть от эффективности мер общественного здравоохранения и политической поддержки", - сообщается в отчете ОЭСР.



Во многих странах с развитой экономикой все больше и больше людей проходят вакцинацию против COVID-19, государственные стимулы помогают росту спроса, а предприятия лучше адаптируются к ограничениям, направленным на предотвращение распространения вируса. Но во многих странах с формирующейся рыночной экономикой, где доступ к вакцинам, а также возможности для господдержки ограничены, восстановление экономики будет сдержанным.



В настоящее время глобальная экономика вернулась к уровню активности, предшествующему пандемии, но к концу 2022 года реальный общемировой доход по-прежнему будет примерно на $3 трлн меньше, чем он был бы без кризиса.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



