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ОЭСР улучшила прогноз темпов роста мирового ВВП

01.06.21 09:24
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз темпов роста мирового ВВП в 2021 году до 5,8% с ожидавшихся в декабре 4,2%.

В 2022 году теперь предполагается подъем на 4,4% по сравнению с прежней оценкой в 3,7%, передает Интерфакс-Украина.

"Перспективы мировой экономики улучшились, но восстановление, вероятно, останется неравномерным и, что особенно важно, будет зависеть от эффективности мер общественного здравоохранения и политической поддержки", - сообщается в отчете ОЭСР.

Во многих странах с развитой экономикой все больше и больше людей проходят вакцинацию против COVID-19, государственные стимулы помогают росту спроса, а предприятия лучше адаптируются к ограничениям, направленным на предотвращение распространения вируса. Но во многих странах с формирующейся рыночной экономикой, где доступ к вакцинам, а также возможности для господдержки ограничены, восстановление экономики будет сдержанным.

В настоящее время глобальная экономика вернулась к уровню активности, предшествующему пандемии, но к концу 2022 года реальный общемировой доход по-прежнему будет примерно на $3 трлн меньше, чем он был бы без кризиса.

МинПром

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