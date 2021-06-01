Индия в апреле сократила импорт стали В течение апреля 2021 года индийские металлургические предприятия нарастили объём выплавки стали на 141,8% в годовом соотношении, но к марту показатели снизились на 20,6% до 7,96 млн. тонн.



Производство готового проката выросло к апрелю 2020 года на 346,3%, но по сравнению с предыдущим месяцем снизилось на 23,2% до 7,01 млн. тонн, сообщается в материалах министерства металлургии Индии.



Потребление металлопроката за апрель 2021 года возросло в годовом исчислении на 516,8%, к марту - сократилось на 25,7% до 6,73 млн. тонн. Запасы металлургов составляли в конце апреля 8,4 млн. тонн, что на 3,5% меньше итога предыдущего месяца и на 41,1% в годовом сопоставлении.



Экспорт готового проката из Индии вырос за апрель на 121,6% по сравнению с прошлогодним показателем, но к марту снизился на 26,4%. Импорт уменьшен на 10,7% и 27,4% соответственно.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



