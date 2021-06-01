КБ Южное заключило контакт по выводу на орбиту первого украинского спутника ГП "Конструкторское бюро "Южное "им. М.К. Янгеля" заключило контракт с европейской компанией ISILAUNCH по выводу на орбиту космического аппарата "Сич-2-30". Об этом сообщил в Facebook вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.



"Запуск спутника должен состояться с пусковой площадки компании SpaceX (США) с помощью ракетоносителя Falcon-9. Именно ISILAUNCH имеет соответствующее соглашение с этой американской компанией, которой уполномочена на продажу услуг по выводу сопутствующей полезной нагрузки на данном ракетоносителе и предоставление соответствующих инжиниринговых услуг и материальной части", - написал мынстр.



По его словам, на сегодня уже осуществлен авансовый платеж.



"Запуск космического аппарата планируется осуществить в декабре 2021 года (резерв - январь 2022 года). Впрочем, надеюсь, что это произойдет именно в год 30-летия независимости Украины и задача президента Украины Владимира Зеленского будет выполнена", - добавил Уруский.



Министр отметил, что сейчас КБ "Южное" совместно с Национальным центром управления и испытаний космических средств осуществляет все необходимые работы по подготовке к запуску КА "СИЧ-2-30" и подготовки наземного сегмента.



"Запуск и дальнейшее использование данного спутника позволят решать многие актуальные задач социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного характера, а также обеспечить реализацию интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны. Вывод "СИЧ-2-30" является первым шагом на пути выполнения реализации планов, определенных, в частности, проектом общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы, которая предусматривает создание отечественной космической группировки по меньшей мере из семи спутников", - резюмировал Уруский.



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