Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

КБ Южное заключило контакт по выводу на орбиту первого украинского спутника

01.06.21 08:04
печать
размер текста:

ГП "Конструкторское бюро "Южное "им. М.К. Янгеля" заключило контракт с европейской компанией ISILAUNCH по выводу на орбиту космического аппарата "Сич-2-30". Об этом сообщил в Facebook вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Запуск спутника должен состояться с пусковой площадки компании SpaceX (США) с помощью ракетоносителя Falcon-9. Именно ISILAUNCH имеет соответствующее соглашение с этой американской компанией, которой уполномочена на продажу услуг по выводу сопутствующей полезной нагрузки на данном ракетоносителе и предоставление соответствующих инжиниринговых услуг и материальной части", - написал мынстр.

По его словам, на сегодня уже осуществлен авансовый платеж.

"Запуск космического аппарата планируется осуществить в декабре 2021 года (резерв - январь 2022 года). Впрочем, надеюсь, что это произойдет именно в год 30-летия независимости Украины и задача президента Украины Владимира Зеленского будет выполнена", - добавил Уруский.

Министр отметил, что сейчас КБ "Южное" совместно с Национальным центром управления и испытаний космических средств осуществляет все необходимые работы по подготовке к запуску КА "СИЧ-2-30" и подготовки наземного сегмента.

"Запуск и дальнейшее использование данного спутника позволят решать многие актуальные задач социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного характера, а также обеспечить реализацию интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны. Вывод "СИЧ-2-30" является первым шагом на пути выполнения реализации планов, определенных, в частности, проектом общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы, которая предусматривает создание отечественной космической группировки по меньшей мере из семи спутников", - резюмировал Уруский.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
08:57
Выход из локдауна подстегивает инфляцию в странах ЕС
31.05.21
17:56
НА ДМК капитально отремонтировали миксер в конвертерном цехе
17:35
Госзаказ на Ан-78 повысит число рабочих мест в авиастроении на 10-15%
17:13
В ЕС задумались о продлении квот на импорт стали
17:11
Украинский финсектор в лучшем состоянии за три года - опрос
16:48
Объемы поставок бензина А-95 из Беларуси упадут в 5 раз
16:16
Суды удовлетворили иски производителей зеленой энергии к Украине на 800 млн грн
15:56
Укрзализныця отменила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов
15:32
Стоимость строительно-монтажных работ возросла на 15%
15:15
Объем угля на украинских ТЭС за неделю увеличился на 300 тыс. тонн
14:57
С помощью ВИЭ произведут электроэнергии на 51 млрд грн
14:45
ОЭСР заявляет о неравномерности восстановления мировой экономики
14:32
Производители стали из Южной Кореи подняли цены на автомобильную сталь
14:17
Чистая прибыль ОГХК упала на 41%
13:58
Минюст отказал в регистрации приказа о списании б/у вагонов
13:36
В связи с ростом производства пришло время инвестировать в Украину – Нацбанк
13:33
Кабмин назначил нового директора порта Южный
13:14
В ближайшее время планируется объявить конкурс на новых членов набсовета УЗ
12:58
Германская Aurubis проверит использование водорода при выпуске медных анодов
12:34
В мире устойчиво растет выпуск глинозема
28.05.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!