Украинский финсектор в лучшем состоянии за три года - опрос

Топ-менеджеры банков и небанковских финучреждений считают состояние финансового сектора лучшим за последние три года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook по итогам майского опроса.
"Топ-менеджеры банков и небанковских финучреждений считают состояние финансового сектора лучшим за три года. Положительный баланс ответов составил + 22%. А это самый высокий результат за все время проведения опросов с 2018 года", - говорится в сообщении.
В регуляторе отметили, что каждый третий руководитель указал на улучшение положения дел в финсекторе за прошлые полгода. В то же время только 6% респондентов оценили его состояние ниже удовлетворительного. 20% опрошенных считают текущую устойчивость финансового сектора до значительных негативных событий высокой или очень высокой по сравнению с лишь 9% полгода тому назад. 33% респондентов ожидают дальнейшее улучшение состояния финсектора.
Зато доля респондентов, которые имеют негативные ожидания, уменьшилась в 8 раз - до 6%.
В перечень рисков, которые участники опроса считают актуальными, уже традиционно попали общий уровень коррупции, деятельность правоохранительных органов и судебной системы, а также угрозы для сотрудничества с международными финансовыми организациями.