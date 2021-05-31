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Украинский финсектор в лучшем состоянии за три года - опрос

31.05.21 17:11
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Топ-менеджеры банков и небанковских финучреждений считают состояние финансового сектора лучшим за последние три года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook по итогам майского опроса.

"Топ-менеджеры банков и небанковских финучреждений считают состояние финансового сектора лучшим за три года. Положительный баланс ответов составил + 22%. А это самый высокий результат за все время проведения опросов с 2018 года", - говорится в сообщении.

В регуляторе отметили, что каждый третий руководитель указал на улучшение положения дел в финсекторе за прошлые полгода. В то же время только 6% респондентов оценили его состояние ниже удовлетворительного. 20% опрошенных считают текущую устойчивость финансового сектора до значительных негативных событий высокой или очень высокой по сравнению с лишь 9% полгода тому назад. 33% респондентов ожидают дальнейшее улучшение состояния финсектора.

Зато доля респондентов, которые имеют негативные ожидания, уменьшилась в 8 раз - до 6%.

В перечень рисков, которые участники опроса считают актуальными, уже традиционно попали общий уровень коррупции, деятельность правоохранительных органов и судебной системы, а также угрозы для сотрудничества с международными финансовыми организациями.

МинПром

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