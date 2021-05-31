НА ДМК капитально отремонтировали миксер в конвертерном цехе В конвертерном цехе ДМК завершился капремонт миксера, который является важным элементом в производственной цепочке, а именно выравнивает температуру и усредняет химический состав жидкого чугуна перед заливкой в конвертер.



В конвертерном цехе Днепровского металлургического комбината (ДМК) завершился капитальный ремонт миксера. В положенный срок специалисты полностью заменили огнеупорную кладку корпуса агрегата и выполнили сопутствующие работы по ремонту электрооборудования.



По завершении последней стадии капремонта - ревизии аспирационной системы агрегата была проведена проверка работы всех узлов и механизмов в режиме пуско-наладки, после чего миксер заполнили жидким чугуном и включили режим его полной технологической нагрузки.



Как сообщил заместитель начальника конвертерного цеха ДМК по инжинирингу Михаил Аносов, во время простоя миксера производство стали в цехе продолжалось без остановок.



Механическую часть капитального ремонта выполняли подрядчики из ООО "Индустриальные технологии Украины", по энергооборудования отвечали ООО "Стройкомплект", а основную часть ремонта по замене огнеупоров осуществили специалисты компании "ГОР".



Сейчас отремонтированный агрегат надежно работает и обеспечивает необходимую технологическую подготовку жидкого чугуна - выравнивание температуры и усреднение химического состава перед его подачей в конвертерное отделение и заливкой в ​​конвертеры.



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