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Госзаказ на Ан-78 повысит число рабочих мест в авиастроении на 10-15%

31.05.21 17:35 , Укринформ
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Производство трех Ан-178, заказанных государством, увеличит количество рабочих мест в отрасли авиастроения на 10-15%. Об этом в комментарии Укринформу сообщил президент ассоциации "Укравиапром", председатель правления компании FED (Харьков) Виктор Попов.

По его словам, начиная с 2014 года количество работников аэрокосмической отрасли ежегодно уменьшалось на 1,5-3%. В целом речь идет о сокращении с 58 тыс. до 46 тыс. человек, но при этом отрасль остается крупнейшей по количеству работников.

"Каждое предприятие авиапромышленной отрасли во главе с флагманом ГП "Антонов", на сегодняшний день имеет неиспользованный потенциал. В последние годы на предприятиях прошли сокращения из-за простоя и недозагрузки. Госзаказ на три самолета Ан-178 безусловно даст толчок для создания новых рабочих мест. В дискуссиях, которые вели с руководителями авиапромышленных предприятий, мы спрогнозировали увеличение рабочих мест на 10-15% во всей отрасли", - сказал В.Попов.

Как сообщал Укринформ, харьковские предприятия ассоциации "Укравиапром" (компания FED, Харьковское агрегатно-конструкторское бюро и ГП "Харьковский машиностроительный завод "ФЭД") производят около 300 агрегатов для Ан-178, которые собирают на ГП "Антонов" по заказу Минобороны. Это как простые комплектующие, так и системы штурвального управления самолетом.

На ГП "Антонов", которое входит в состав Укроборонпрома, завершили стапельную сборку фюзеляжа первого из трех Ан-178 по контракту с Министерством обороны Украины.

Сейчас в агрегатных цехах предприятия продолжается изготовление крыла, хвостового оперения, элементов систем и деталей, которые впоследствии понадобятся для окончательной сборки планера первого Ан-178. Этот этап планируется завершить до конца текущего года.

Контракт между "Антоновым" и Министерством обороны на строительство трех Ан-178 для Вооруженных сил Украины подписан 29 декабря 2020 года. В соответствии с установленными сроками, поставка машин должна завершиться в 2023 году.

МинПром

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