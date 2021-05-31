Госзаказ на Ан-78 повысит число рабочих мест в авиастроении на 10-15% Производство трех Ан-178, заказанных государством, увеличит количество рабочих мест в отрасли авиастроения на 10-15%. Об этом в комментарии Укринформу сообщил президент ассоциации "Укравиапром", председатель правления компании FED (Харьков) Виктор Попов.



По его словам, начиная с 2014 года количество работников аэрокосмической отрасли ежегодно уменьшалось на 1,5-3%. В целом речь идет о сокращении с 58 тыс. до 46 тыс. человек, но при этом отрасль остается крупнейшей по количеству работников.



"Каждое предприятие авиапромышленной отрасли во главе с флагманом ГП "Антонов", на сегодняшний день имеет неиспользованный потенциал. В последние годы на предприятиях прошли сокращения из-за простоя и недозагрузки. Госзаказ на три самолета Ан-178 безусловно даст толчок для создания новых рабочих мест. В дискуссиях, которые вели с руководителями авиапромышленных предприятий, мы спрогнозировали увеличение рабочих мест на 10-15% во всей отрасли", - сказал В.Попов.



Как сообщал Укринформ, харьковские предприятия ассоциации "Укравиапром" (компания FED, Харьковское агрегатно-конструкторское бюро и ГП "Харьковский машиностроительный завод "ФЭД") производят около 300 агрегатов для Ан-178, которые собирают на ГП "Антонов" по заказу Минобороны. Это как простые комплектующие, так и системы штурвального управления самолетом.



На ГП "Антонов", которое входит в состав Укроборонпрома, завершили стапельную сборку фюзеляжа первого из трех Ан-178 по контракту с Министерством обороны Украины.



Сейчас в агрегатных цехах предприятия продолжается изготовление крыла, хвостового оперения, элементов систем и деталей, которые впоследствии понадобятся для окончательной сборки планера первого Ан-178. Этот этап планируется завершить до конца текущего года.



Контракт между "Антоновым" и Министерством обороны на строительство трех Ан-178 для Вооруженных сил Украины подписан 29 декабря 2020 года. В соответствии с установленными сроками, поставка машин должна завершиться в 2023 году.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



