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В ЕС задумались о продлении квот на импорт стали

31.05.21 17:13 , uaprom.info
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Европейская комиссия может продлить действие квот на импорт стальной продукции, истекающее 30 июня текущего года, на один год. При этом размер квоты может быть увеличен на 5% по сравнению с текущим уровнем, сообщает агентство Kallanish.

Ранее Европейская комиссия обещала обнародовать окончательное решение в начале июня. Металлургическое лобби в ЕС выступало за продление ограничений на следующий трехлетний срок, тогда как потребители требуют их отмены, чтобы ослабить дефицит проката на европейском рынке.

Половинчатое решение о продлении квоты на год поэтому может не устроить никого. Металлурги посчитают его слишком слабым и недостаточно защищающим европейский рынок от внешней конкуренции. Для потребителей ситуация опять окажется в "подвешенном" состоянии до середины 2022 года, что усложнит составление долгосрочных планов.

МинПром

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