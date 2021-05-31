Укрзализныця отменила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов Акционерное общество "Укрзализныця" отменило тендер на закупку 100 пассажирских вагонов за 3,044 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.



Согласно им, тендер был разбит на 4 лота.



Для участия в аукционе по лоту №1 "Укрзализныци" на 51 пассажирский купейный спальный вагон заявки подали компания CRRC Tangshan Co. (Китай), Крюковский вагоностроительный завод (Полтавская область) и ООО "Терминал-Захід" (Киев).



На остальные 3 лота заявки подали только CRRC и Крюковский вагоностроительный завод.



Однако "Укрзализныця" отклонила заявки CRRC и ООО "Терминал-Захід", таким образом АО было вынуждено отменить данный тендер, поскольку к оценке было допущено менее двух тендерных предложений.



При этом причины недопуска 2 компаний к торгам не указаны.



По лоту №2 покупались 12 пассажирских спальных вагонов-купе типа СВ, по лоту №3 - 20 пассажирских спальных вагонов-купе, которые оборудованы для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, по лоту №4 - 17 пассажирских спальных вагонов-купе, которые оборудованы для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и с купе начальника поезда.



Ожидаемая стоимость вагонов по первому лоту 1,51 млрд гривен, по второму - 349,09 млн гривен, по третьему - 633,72 млн гривен, по четвертому - 551,31 млн гривен.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



