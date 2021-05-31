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Укрзализныця отменила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов

31.05.21 15:56 , Украинские новости
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Акционерное общество "Укрзализныця" отменило тендер на закупку 100 пассажирских вагонов за 3,044 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Согласно им, тендер был разбит на 4 лота.

Для участия в аукционе по лоту №1 "Укрзализныци" на 51 пассажирский купейный спальный вагон заявки подали компания CRRC Tangshan Co. (Китай), Крюковский вагоностроительный завод (Полтавская область) и ООО "Терминал-Захід" (Киев).

На остальные 3 лота заявки подали только CRRC и Крюковский вагоностроительный завод.

Однако "Укрзализныця" отклонила заявки CRRC и ООО "Терминал-Захід", таким образом АО было вынуждено отменить данный тендер, поскольку к оценке было допущено менее двух тендерных предложений.

При этом причины недопуска 2 компаний к торгам не указаны.

По лоту №2 покупались 12 пассажирских спальных вагонов-купе типа СВ, по лоту №3 - 20 пассажирских спальных вагонов-купе, которые оборудованы для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, по лоту №4 - 17 пассажирских спальных вагонов-купе, которые оборудованы для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и с купе начальника поезда.

Ожидаемая стоимость вагонов по первому лоту 1,51 млрд гривен, по второму - 349,09 млн гривен, по третьему - 633,72 млн гривен, по четвертому - 551,31 млн гривен.

МинПром

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