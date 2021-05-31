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Стоимость строительно-монтажных работ возросла на 15%

31.05.21 15:32 , Бизнес Цензор
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Цены на строительно-монтажные работы в Украине в апреле возросли на 15,1% по сравнению с апрелем 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает Интерфакс-Украина.

По данным статведомства, цены увеличились во всех сегментах строительства: в жилом строительстве рост составил 8,9%, в нежилом – 12,7%, в инженерном – 21%.

По сравнению с мартом текущего года стоимость работ по строительству жилых и нежилых зданий в апреле возросла на 0,7%, инженерных сооружений – на 0,5%.

Как сообщалось, в 2020 году цены на стройработы возросли на 3,7% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2019-м – на 6%.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.

МинПром

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