Стоимость строительно-монтажных работ возросла на 15% Цены на строительно-монтажные работы в Украине в апреле возросли на 15,1% по сравнению с апрелем 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает Интерфакс-Украина.



По данным статведомства, цены увеличились во всех сегментах строительства: в жилом строительстве рост составил 8,9%, в нежилом – 12,7%, в инженерном – 21%.



По сравнению с мартом текущего года стоимость работ по строительству жилых и нежилых зданий в апреле возросла на 0,7%, инженерных сооружений – на 0,5%.



Как сообщалось, в 2020 году цены на стройработы возросли на 3,7% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2019-м – на 6%.



Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.



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