Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

С помощью ВИЭ произведут электроэнергии на 51 млрд грн

31.05.21 14:57 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), прогнозирует увеличение стоимости произведенной электрической энергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2021 году на 24% по сравнению с 2020 годом – до 51,26 млрд грн и вдвое больше, чем в 2019 году (24,48 млрд грн). Об этом в НРКЭКУ сообщили отраслевому изданию ExPro.

По данным Нацкомиссии, в 2020 году стоимость электроэнергии из возобновляемых источников составила 40,84 млрд грн, в том числе произведенной СЭС – 27,41 млрд грн, ВЭС – 9,84 млрд грн, станциями на биомассе – 2,81 млрд грн, ГЭС – 771,09 млрд грн.

При этом Нацкомиссия прогнозирует в 2021 году увеличение суммарной установленной мощности генерации из ВИЭ до 9,2 тыс. МВт, что на 19% больше показателя 2020 года.

Наибольший рост установленной мощности в 2021 году регулятор прогнозирует для ветровых электростанций – на 60%, до 2093 МВт. В то же время генерация СЭС в 2021 году вырастет до 6677,5 МВт с 6,093,5 МВт в 2020 году.

В целом, прогнозные суммарные объемы отпуска электроэнергии из ВИЭ в 2021 году ожидаются на уровне 11,99 млрд кВт-ч, что на 17% больше 2020 года. В том числе с ростом установленной мощности ВЭС в 2021 году полезный отпуск электроэнергии этим видом генерации составит не менее 4 млрд кВт-ч, что на 25% больше 2020 года. В то же время отпуск электроэнергии СЭС вырастет до 6,7 млрд кВт-ч с 6 млрд кВт-ч в прошлом году.

В НКРЭКУ уточнили, что прогнозная стоимость производимой электроэнергии из ВИЭ включает расходы по ПСО для альтернативной генерации (21,7 млрд грн), расходы на услуги по уменьшению нагрузки производителем, который осуществляет продажу электроэнергии по "зеленому" тарифу или аукционной цене (2,4 млрд грн), расходы из государственного бюджета (11,55 млрд грн) и прогнозная стоимость на РСН (умноженный прогнозный объем отпуска электроэнергии из ВИЭ на среднюю цену продажи "Гарантированным покупателем" в 2020 году.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:16
Суды удовлетворили иски производителей зеленой энергии к Украине на 800 млн грн
15:56
Укрзализныця отменила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов
15:32
Стоимость строительно-монтажных работ возросла на 15%
15:15
Объем угля на украинских ТЭС за неделю увеличился на 300 тыс. тонн
14:45
ОЭСР заявляет о неравномерности восстановления мировой экономики
14:32
Производители стали из Южной Кореи подняли цены на автомобильную сталь
14:17
Чистая прибыль ОГХК упала на 41%
13:58
Минюст отказал в регистрации приказа о списании б/у вагонов
13:36
В связи с ростом производства пришло время инвестировать в Украину – Нацбанк
13:33
Кабмин назначил нового директора порта Южный
13:14
В ближайшее время планируется объявить конкурс на новых членов набсовета УЗ
12:58
Германская Aurubis проверит использование водорода при выпуске медных анодов
12:34
В мире устойчиво растет выпуск глинозема
12:32
Рада планирует разблокировать подписание закона о земельных аукционах
12:16
В Индии частные меткомпании создадут новые мощности по ежегодной выплавке 25 млн т стали
11:57
У российских металлургов хотят отобрать 100 млрд рублей сверхдоходов
11:39
Польша готова облегчить устройство заробитчан из Украины
11:17
В Украине хотят ослабить карантин летом
11:09
Мировое производство нержавейки по итогам года вырастет на 8% - MEPS
10:55
Укрнафта cнизила добычу нефти с конденсатом и газа
28.05.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!